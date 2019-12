Ligue des champions : le Paris Saint-Germain écrase Galatasaray

Paris finit en beauté ! Bien décidés à s'illustrer une dernière fois sur la scène européenne avant les huitièmes de finale en février prochain, les Parisiens n'ont fait qu'une bouchée de Galatasaray. Ponctuée par les réalisations de Mauro Icardi (32'), Pablo Sarabia (35'), Neymar Jr (46'), Kylian Mbappé (63') et Edinson Cavani (84'), cette confrontation s'est rapidement transformée en une leçon de football. Retour sur la rencontre et les buts en images !LE RÉSUMÉ. Icardi, Sarabia, Neymar, Mbappé et Cavani : un festival de buts !On s'attendait à un spectacle offensif pour cette sixième et dernière journée de la phase de poules de la Ligue des champions et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'on n'a pas été déçu. Pour cette rencontre sans véritable enjeu du côté parisien ? si ce n'est celui de finir invaincu ?, Thomas Tuchel avait décidé d'opérer un profond turnover. Un pari gagnant puisque les Parisiens ont inscrit cinq buts dans cette rencontre.Si ce sont les Turcs de Galatasaray qui ont donné le coup d'envoi de cette rencontre sur la pelouse du Parc des princes, c'est bien le Paris Saint-Germain qui s'est montré le plus dangereux d'entrée de match. Buteur face au Real Madrid lors du dernier match (2-2), Pablo Sarabia est le premier Parisien à tenter sa chance. Servi par Juan Bernat, le milieu offensif reprend le centre en une touche et contraint Fernando Muslera, le portier stambouliote, à s'illustrer d'une...