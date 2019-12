Ligue des champions : le meilleur et le pire tirage pour Paris et Lyon

La Ligue des champions entame sa dernière ligne droite. Après les huit ultimes rencontres de la phase de poules de cette édition 2019-2020 disputées cette semaine, les seize qualifiés pour les huitièmes de finale sont désormais connus. Le PSG, le Bayern Munich, Manchester City, la Juventus Turin, Liverpool, le FC Barcelone, Leipzig et Valence sont les têtes de série, tandis que le Real Madrid, Tottenham, Naples, le Borussia Dortmund, Lyon, Chelsea, l'Atalanta Bergame et l'Atlético de Madrid seront leurs challengers. Quel serait le meilleur, le pire et le tirage le plus probable pour les clubs français ? Petit tour d'horizon?Paris peut s'attendre au pireAuteurs d'un parcours presque sans faute et premiers de leur groupe avec 16 points, 17 buts inscrits, seulement 2 encaissés et 5 « clean sheet », les Parisiens ont assuré leur place dans le groupe de tête de la compétition. Pour le Paris Saint-Germain, la confrontation en huitièmes de finale sera de haut niveau quel que soit l'adversaire, puisque le club de Thomas Tuchel pourra hériter de l'Atlético Madrid, de Chelsea, de Dortmund, de Naples, de Tottenham ou encore de l'Atalanta Bergame. Deux clubs issus du même groupe ou de même nationalité ne pouvant s'affronter, le club parisien ne pourra pas retrouver Lyon ou le Real Madrid au prochain tour.Comme chaque année, le compte Twitter MisterChip a calculé le pourcentage de chances (très hypothétique !) réservé à chaque formation. En...