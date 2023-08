information fournie par So Foot • 31/08/2023 à 19:18

Ligue des champions : le groupe du PSG

Un bel apéritif.

Alors que le tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des champions se tenait ce jeudi à Monaco, le Paris Saint-Germain est fixé sur son sort. Particulièrement copieux, le menu européen du club de la capitale, placé dans le groupe F, se composera donc du Borussia Dortmund, de l’AC Milan et de Newcastle. La première journée de la plus belle compétition européenne aura lieu les 19 et 20 septembre prochains.…

TB pour SOFOOT.com