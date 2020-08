Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ligue des Champions : le Celtic se balade au premier tour préliminaire Reuters • 18/08/2020 à 23:30









Ligue des Champions : le Celtic se balade au premier tour préliminaire par Florian Burgaud (iDalgo) Ce mardi soir, il y avait la première demi-finale de la Ligue des Champions 2019/2020 opposant le Paris-SG au RB Leipzig à Lisbonne (Portugal) mais aussi le premier tour de qualification de l'édition 2020/2021. À ce petit jeu, et sur un match sec en cette année particulière marqué par la Covid-19, les Écossais du Celtic FC se sont baladés 6-0 face au KR Reykjavik avec, notamment, des buts de ses Frenchies Christopher Jullien et Odsonne Edouard. Par ailleurs, l'Étoile Rouge de Belgrade écrase les Gibralatariens de l'Europa FC 5-0, le Dynamo Brest s'impose 6-3 face à Astana et le Qarabag Agdam gagne facilement 4-0 contre les Macédoniens du FK Sileks Kretovo. Enfin, le Legia Varsovie s'en sort 1-0 face aux Nord-Irlandais de Linfield sur un but tardif de José Kanté (82e). Ce mercredi, le Maccabi Tel-Aviv, le Ludogorest Razgrad ou encore Cluj essaieront également de se qualifier.

