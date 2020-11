Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ligue des Champions : le calice jusqu'à la lie pour Marseille Reuters • 03/11/2020 à 23:30









Ligue des Champions : le calice jusqu'à la lie pour Marseille par Pierre Sarniguet (iDalgo) L'Olympique de Marseille a tristement enchaîné une douzième défaite de rang en Ligue des Champions. Cette fois-ci, ce sont les Portugais de Porto qui ont mis à mal des Marseillais trop naïfs pour évoluer à un tel niveau. Le score final lourd, 3/0 et sans appel pour des Phocéens apathiques. Dès la 4e minute de jeu, les locaux ont ouvert le score grâce à Marega qui trompait Mandanda d'un plat du pied droit après une partie de billard dans la surface de réparation olympienne. Quelques minutes plus tard, l'OM avait l'occasion de se relancer dans cette partie avec l'obtention d'un penalty que Dimitri Payet ne transformait pas. Sa frappe du pied droit à fui le cadre alors que le Guadeloupéen tentait de trouver la lucarne droite du but de Marchesin. A la 28e minute de jeu, Oliveira n'a lui pas tremblé lorsque lui aussi a dû tenter de convertir un penalty. En seconde mi-temps, Marseille a tenté de revenir dans la partie mais en vain. Sans cadrer la moindre frappe, les visiteurs se sont fait punir en contre-attaque par Luis Diaz qui plaçait un coup de patte droite dans le petit filet opposé (69e). Ce coup derrière la tête a éteint l'OM qui égalise donc le record de défaites consécutives en Ligue des Champions (12) détenu jusque-là par Anderlecht. La prochaine journée verra se jouer le match retour de ce duel franco-portugais le 25 novembre prochain.

