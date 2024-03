Ligue des champions : Le calendrier des quarts de finale est connu

Effectué ce midi à Nyon, le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions a réservé quelques belles affiches, à commencer par les éternelles retrouvailles entre le PSG et le Barça. Quelques heures plus tard, l’UEFA a dévoilé le calendrier des affiches. Parisiens et Blaugrana s’empoigneront donc le mercredi 10 avril au Parc des Princes, avant de remettre ça à peine six jours plus tard, le 16, à Montjuic.…

TB pour SOFOOT.com