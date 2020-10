Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ligue des Champions : le bourreau Rashford Reuters • 20/10/2020 à 23:16









Ligue des Champions : le bourreau Rashford par Pierre Sarniguet (iDalgo) Pour le Paris Saint-Germain, la Ligue des Champions a la fâcheuse habitude de lui faire vivre des cauchemars à répétition. Le match du jour face à Manchester United n'a pas dérogé à cette règle. Comme en 2019, c'est Rashford qui a crucifié les parisiens sur un but inscrit en fin de match (87e). A l'époque, ce but avait permis aux Red Devils de passer en quart de finale. Ce soir, l'impact est moins important mais il coûte tout de même un point aux hommes de Thomas Tuchel. Sur un score de 2/1, le PSG s'est donc incliné face à des visiteurs qui avaient ouvert le score en premier sur penalty (Bruno Fernandes 23e) avant que Martial ne marque contre son camp et ne remette le PSG à flot. Mais c'est finalement Rashford qui a donné l'avantage définitif aux siens d'une belle frappe croisée du pied droit. La semaine prochaine, les parisiens se déplaceront sur la pelouse des turcs de l'Istanbul Buyuksehir et il faudra y prendre des points pour se rassurer dans cette Ligue des Champions dont ils sont les finalistes sortants.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.