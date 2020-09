Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ligue des champions : le Benfica Lisbonne à la trappe, ça passe pour Kiev et La Gantoise Reuters • 15/09/2020 à 23:35









par Pierre Sarniguet (iDalgo) La troisème tour des qualifications pour la future Ligue des champions débutait ce soir avec trois matchs au programme. La surprise est venue de Grèce où le PAOK Salonique s'est imposé 2/1 à domicile face au Benfica Lisbonne. Les portugais voient leurs rêves de participer à la Ligue des champion s'envoler ce soir tout comme ceux des supporters de l'AZ Alkmaar. Le club hollandais a perdu 2/0 sur la pelouse du Dynamo Kiev. Enfin, les belges de la Gantoise se sont eux qualifiés en gagnant 2/1 face au Rapid Vienne. Le 22 septembre prochain, les barrages entre Krasnodar et le PAOK puis La Gantoise et Kiev offriront deux tickets pour la prochaine Ligue des champions.

