Ligue des champions : le Bayern Munich trop fort pour Lyon par Pierre Sarniguet (iDalgo) La marche aura été trop haute pour l'Olympique Lyonnais. C'est finalement en demi-finale que leur parcours européen a pris fin suite à cette défaite 3 buts à 0 contre un Bayern Munich effrayant d'efficacité. Très bien entrés dans leur matchs, les hommes de Rudi Garcia auraient pu ouvrir le score grâce à Depay ou Toko Ekambi. La frappe non cadrée du hollandais (4e) et le ballon repoussé par le poteau pour le Camerounais (17e) ont laissé Lyon en proie aux offensives bavaroises. Sur la première première d'entre elles (18e), Serge Gnabry a permis au Bayern Munich de prendre les devants grâce à une superbe frappe du pied gauche. A partir de ce moment, le jeu lyonnais s'est fait plus brouillon tandis que côté allemand, on sentait tout la solidité et la confiance d'une équipe sacrée championne d'Allemagne pour la trentième fois de son histoire cette saison. Les espoirs lyonnais se sont quasiment dissipés après l'erreur du gardien Anthony Lopes qui a eu la mauvaise idée de relâcher le ballon (33e) devant un Serge Gnabry très en forme ce soir. Ce second but mit le Bayern Munich sur les bons rails pour filer en finale de la ligue des champions. En seconde mi-temps, l'OL a bien tenté de redresser la barre mais le bloc allemand n'a jamais été mis en défaut. Tout en gestion, le Bayern Munich a même salé l'addition avec un but de l'inévitable Robert Lewandowski à la 88e. Dimanche prochain, les hommes de Hans-Dieter Flick retrouveront donc le Paris Saint-Germain pour la onzième finale de l'histoire du club bavarois dans cette compétition.

