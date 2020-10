Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ligue des Champions : la Juve et le Barça victorieux, Chelsea tenu en échec Reuters • 20/10/2020 à 23:32









Ligue des Champions : la Juve et le Barça victorieux, Chelsea tenu en échec par Pierre Sarniguet (iDalgo) La célèbre musique de la Ligue des Champions a de nouveau retenti dans les stades européens (à huis clos pour la plupart). Pour cette première journée, les adversaires du Stade Rennais dans le groupe E, Chelsea et Séville se sont laissés sur un match nul et vierge à Stamford Bridge. Plus tôt dans la soirée, la Juventus avait fait le travail en s'imposant 2/0 sur la pelouse du Dynamo Kiev (Morata 46e, 84e) tandis que le FC Bruges s'imposait dans le temps additionnel 2/1 sur la pelouse du Zénith Saint-Pétersbourg. Leipzig s'est lui imposé 2/0 sur sa pelouse face à l'Istanbul Buyuksehir alors que le Barça s'imposait 5/1 face aux hongrois du Ferencvaros grâce à des réalisations de Messi, Fati, Coutinho, Pedri et Dembélé. Demain, la première journée se conclura avec de belles rencontres comme Ajax/Liverpool ou Bayern/Atlético.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.