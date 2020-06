Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ligue des Champions : la fin de la compétition à Lisbonne ? Reuters • 12/06/2020 à 16:56









par Matthieu Cointe (iDalgo) La Ligue des Champions pourrait reprendre au mois d'août. La Coupe d'Europe la plus prestigieuse devrait se jouer sous forme de tournoi à élimination directe à partir des quarts de finale, dans la ville de Lisbonne, au Portugal. La finale de la compétition se tiendra le 22 ou le 23 août. Avant cette fin de compétition inédite, il reste encore quatre huitièmes de finale retour à jouer. Juventus-Lyon, Bayern Munich-Chelsea, Manchester City-Real Madrid et Barcelone-Naples pourraient se disputer le week-end du 8 et 9 août. L'Atletico Madrid, le PSG, Leipzig et l'Atalanta Bergame sont déjà qualifiés. La Ligue Europa devrait suivre le même format, dans la ville de Cologne. Les décisions officielles sur ces deux compétitions doivent être prises lors du comité exécutif de l'UEFA, prévu les 17 et 18 juin.

