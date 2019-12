Ligue des champions : l'Olympique lyonnais se qualifie pour les huitièmes

Au terme d'un match à rebondissements, l'Olympique lyonnais renverse le RB Leipzig et assure sa qualification en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Menés tout au long de la première période par des buts de Forsberg (9') et Werner (33'), les hommes de Rudi Garcia ont réussi à revenir au score grâce à des réalisations d'Aouar (50') et Depay (82'). Retour sur la rencontre et les buts.LE RÉSUMÉ. Sur le fil, l'OL accroche le RB LeipzigL'Olympique lyonnais ne pouvait pas plus mal commencer ! Dès l'entame de cette rencontre, ce sont les Allemands qui mettent en place leur domination face à des Lyonnais plutôt fébriles tactiquement. Un engagement qui finit par payer puisque les joueurs de Julian Nagelsmann obtiennent un penalty très tôt dans cette rencontre. Pris de vitesse, Anthony Lopes fauche Yussuf Poulsen dans la surface de réparation (8'). Après vérification de l'assistance vidéo, Anthony Taylor, l'arbitre anglais de cette rencontre, désigne le point de penalty. Sans trembler, Forsberg prend à contre-pied le portier lyonnais (0-1, 9'). En face, les attaquants lyonnais peinent à combiner et se contentent de longs ballons vers l'avant. Les offensives sont trop désordonnées pour inquiéter la défense allemande bien en place.Et puisqu'un malheur n'arrive jamais seul, voilà qu'à la demi-heure de jeu, l'Olympique lyonnais concède un nouveau penalty. Lucas Tousart commet une faute sur Yussuf Poulsen (32'). Cette fois-ci, c'est Timo...