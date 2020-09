Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ligue des Champions : l'Olympiakos assure, Molde et La Gantoise se compliquent la tâche Reuters • 23/09/2020 à 23:21









Ligue des Champions : l'Olympiakos assure, Molde et La Gantoise se compliquent la tâche par Pierre Sarniguet (iDalgo) Le quatrième tour des barrages pour accéder à la Ligue des champions version 2020/2021 se poursuivait ce mercredi soir. Parmi les derniers prétendants, ce sont les Grecs de l'Olympiakos qui s'en sont le mieux tirés. Avec un succès sur leur pelouse 2/0, les rouges et blancs peuvent envisager avec sérénité le match retour à Chypre contre Omonia. Ce sera en revanche plus compliqué pour les belges de La Gantoise qui se sont inclinés sur leurs terres 1/2 contre le Dynamo Kiev. Le carton rouge récolté par Bezus (53e) n'a pas aidé les Gantois dans leur quête de coupe d'Europe. Enfin, Molde et Ferencavos se sont laissés sur un score de 3/3 au terme d'un match décousu en Norvège. La semaine prochaine, ces équipes se retrouveront pour les matchs retour qui devraient sceller les espoirs de chacun.

