Ligue des champions : l'OL rejoint dans la douleur les 8es de finale

Menés 2-0 par le RB Leipzig, les joueurs lyonnais ont arraché le match nul (2-2), mardi, et leur qualification miraculeuse en 8es de finale dans un contexte de tension avec les supporteurs.

Les miracles ne courent ces temps-ci pas les rues de Lyon. Et encore moins les pelouses lorsque les joueurs de l'Olympique lyonnais les foulent. Mais en cette période de Fête des lumières, tradition locale qui célèbre la Vierge Marie « pour avoir protégé » la ville d'une épidémie de peste au Moyen-Age, il faut croire que la mère de Jésus a décidé de faire des heures supplémentaires en exauçant à nouveau les prières lyonnaises.

Mardi 10 décembre, le match nul arraché contre les Allemands en fin de rencontre par les Lyonnais (2-2) semble en effet bien miraculeux, tout comme la qualification en 8es de finale qu'il offre, pour un petit point (2e avec 8 points), grâce à la défaite du Zenith Saint-Pétersbourg face au Benfica Lisbonne (3-0). Un résultat qui n'est pas sans conséquence sur le plan financier puisque la participation au tour suivant permet le versement d'une coquette somme de 9,5 millions d'euros dans les caisses du club du président Jean-Michel Aulas.

Deux exploits individuels

Impuissantes à faire bien jouer au football cette équipe, la foi a ses limites, les prières des supporteurs ont permis aux talentueux Houssem Aouar et Memphis Depay de sauver leurs ouailles sur deux exploits individuels : une frappe enroulée en pleine lucarne du premier (50e) et un tir croisé opportuniste du deuxième (82e). L'ultime miracle est intervenu à quatre minutes du terme, lorsque Jason Denayer, puis Marçal ont empêché le troisième but allemand que tout le stade pressentait déjà inévitable au terme d'une action confuse (86e).

