Ligue des champions : l'OL possède son ticket pour la demi-finale ! par Pierre Sarniguet (iDalgo) Dans ce dernier quart de finale entre Manchester City et l'Olympique Lyonnais, ce sont les français qui l'ont emporté 3 buts à 1. L'ouverture du score de Cornet en milieu de première mi-temps avait mis l'OL sur le bon chemin. L'égalisation de De Bruyne à la 69e n'a fait que retarder le succès des Rhodaniens qui ont pris l'avantage grâce à son attaquant français, Moussa Dembele. Entré en jeu à la place de Depay à la 75e minute de jeu, Dembele a inscrit un doublé pour sceller le succès des Gones. Pour la première fois depuis dix ans, l'Olympique Lyonnais retrouve les demi-finales de la ligue des champions. Comme il y a 10 ans, les lyonnais y retrouveront le Bayern Munich. Ce sera mercredi prochain à 21 heures. Pour Manchester City et Guardiola, le chemin s'arrête à nouveau en quart de finale.

