Ligue des champions : l'OL de Garcia confirme son embellie face à Benfica

Ce n'est pas encore le grand Lyon. Mais c'est un Lyon qui va mieux, beaucoup mieux. Au fond du trou il y a tout juste un mois (le 6 octobre), un soir de naufrage lors du derby à Saint-Etienne (défaite 0-1), l'OL ressemble de nouveau à une équipe. Difficile de ne pas y voir la patte Rudi Garcia.En battant avec sérieux Benfica mardi soir, Lyon a enchaîné son 3e succès consécutif. Alors tout n'est pas encore parfait, loin de là. Mais pour une équipe convalescente, c'est déjà ça. Surtout, malgré un début de saison raté, l'OL n'a rien hypothéqué.Dans un championnat hyperserré, et surtout hypermoyen (derrière le PSG), les Rhodaniens ont largement le temps (et les moyens) de retrouver le podium. En Ligue des champions, là où le retard à l'allumage peut vite coûter cher, ils ont assuré. Ils sont après quatre matchs en situation plus que favorable pour rejoindre pour la deuxième saison de suite les 8es de finale. L'OL, avec trois points d'avance sur le 3e, le Zenit, pourrait même se qualifier dès la 5e journée et son déplacement en Russie.Le choc des Olympiques dès dimancheLe malade respire. Et revit. Dans le sillage d'un Memphis replacé dans l'axe et inarrêtable depuis plusieurs matchs. Le Hollandais, sorti sur blessure à la mi-temps (il faudra surveiller sa douleur à la cuisse pour le déplacement à Marseille dimanche), a inscrit son 50e but sous les couleurs lyonnaises. Son 11e, déjà, de la saison. Son 4e de suite aussi lors d'un match de C1. Seul le grand Sonny Anderson avait fait aussi bien dans le Rhône. Séduisant collectivement en 1re période, l'OL a aussi retrouvé ses individualités. Houssem Aouar a rappelé quel brillant joueur il pouvait être. Quant à Joachim Andersen et Thiago Mendes, recrutés très cher cet été (respectivement 24 et 22 millions d'euros), ils ont démontré que le gros investissement rhodanien n'était pas dénué de sens.Mais Lyon n'est pas Lyon sans trembler. ...