Ligue des Champions : l'incroyable exploit du HBC Nantes dans la salle de Kiel par Florian Burgaud (iDalgo) Quelle performance de haute volée ! Une semaine après avoir débuté sa campagne européenne par une logique défaite dans sa H Arena face aux Hongrois de Veszprem (28-24), les joueurs nantais se déplaçaient à Kiel, en Allemagne, où le génial Norvégien Sander Sagosen, ancien Parisien, vient de signer. Malgré une base arrière décimée, les Ligériens ont réalisé un authentique exploit dans le Schleswig-Holstein en dominant l'équipe locale 35-27. Devant au score toute la rencontre, le HBC Nantes, agressif en défense avec un Emil Nielsen en verve à 31% d'arrêts, soit 12 ballons sortis, a tenu bon et s'impose finalement avec un écart impressionnant. Il n'y avait pas meilleure façon de fêter sa centième sur la scène continentale. La semaine prochaine, Nantes reçoit le grand FC Barcelone. Pour un nouvel exploit ?

