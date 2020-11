Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ligue des Champions : festivals de buts en Europe Reuters • 03/11/2020 à 23:45









Ligue des Champions : festivals de buts en Europe par Pierre Sarniguet (iDalgo) La soirée avait commencé fort pour cette troisième journée de Ligue des Champions puisque Mönchengladbach est allé étriller le Chakthar Donetsk sur sa pelouse 6/0. Ce large succès a permis au club allemand de prendre la tête de la poule B grâce notamment au triplé du français Pléa. Dans l'autre match de cette poule entre le Real Madrid et l'Inter de Milan, ce sont les Merengues qui ont pris l'avantage avec un succès 3/2. Benzema a mis les siens sur le bon chemin (25e) mais il a finalement dû attendre la 80e pour que Rodrygo inscrive le but décisif. En Autriche, le Bayern Munich n'a pas fait de sentiments face à une équipe de Salzbourg déroutante. Les locaux avaient ouvert le score grâce à Berisha (4e) mais l'efficacité devant le but des Bavarois n'a pas laissé la moindre chance à Salzbourg. Sur le score de 6/2, le Bayern a enchaîné un 14e succès de rang dans cette compétition. Dans l'autre rencontre de cette poule A, le Lokomotiv Moscou et l'Athlético Madrid se sont quittés sur un match nul 1/1. Dans le groupe D, Liverpool n'a fait qu'une bouchée de l'Atalanta. Sur les terres italiennes, les hommes de Klopp ont imposé leur loi avec autorité. Le score final est sans appel : 5/0 avec un triplé de Jota pendant que dans ce temps-là, l'Ajax venait à bout de Midtjylland 2/1. Enfin, cette pluie de buts s'est conclue du côté de Manchester où les Citizens se sont imposés 3/0 face à l'Olympiakos tandis que Porto gagnait sur le même score face à Marseille. Les Anglais et les Portugais sont donc respectivement premiers et deuxièmes de ce groupe C.

