Ligue des champions féminine : Lyon file en finale ! par Pierre Sarniguet (iDalgo) Dans cette demi-finale 100% française entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain, ce sont les lyonnaises qui se sont imposées 1/0 grâce à l'emblématique capitaine Wendy Renard. La première période avait été dominé par les Rhodaniennes sans pour autant prendre l'avantage au score. En face, les parisiennes ont accentué le rythme dès le début de la deuxième mi-temps. Pourtant, ce sont bien les joueuses de la capitale qui ont craqué les premières. Tout d'abord à la 65e minute avec l'expulsion de Geyoro qui écope d'un second carton jaune. Puis quelques secondes plus tard sur le coup franc converti rageusement de la tête par Renard, dominatrice dans les airs au second poteau. Quelques minutes plus tard, l'attaquante lyonnaise, Nikita Parris, s'est elle aussi vue infliger un second carton jaune synonyme d'exclusion. A partir de là, le PSG s'est de nouveau porté à l'attaque mais en vain. Au final ce sont les lyonnaises qui filent en finale pour la neuvième fois de leur histoire. Dimanche, elles tenteront de battre Wolfsburg pour glaner une septième Ligue des champions (record).

