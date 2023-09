information fournie par So Foot • 15/09/2023 à 14:49

Ligue des champions féminine : les clubs français connaissent leurs adversaires

Qui sera le meilleur club de la capitale ?

Le tirage au sort du deuxième tour de qualification de la Ligue des champions féminine, dernière étape avant la phase de groupes, a eu lieu ce vendredi. Et les clubs français n’ont clairement pas été gâtés. Le Paris Saint-Germain affrontera ainsi Manchester United, tandis que les joueuses du Paris FC défieront les Allemandes de Wolfsburg. La manche aller aura lieu les 10 et 11 octobre, les joutes retours sont prévues les 18 et 19 octobre. Les deux clubs de la capitale devront signer deux grosses performances si elles ne veulent pas laisser l’Olympique lyonnais être le seul club français en phase de groupes de la Ligue des champions.…

ARL pour SOFOOT.com