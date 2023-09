information fournie par So Foot • 09/09/2023 à 19:29

Ligue des champions féminine : le Paris FC élimine Arsenal et poursuit son chemin

Quel match, quel scénario !

Dans la finale du Tour 1 des qualifications à la Ligue des champions féminine et après sa victoire contre Kryvbas, le Paris FC s’est offert Arsenal au terme d’une séance de penaltys au bout d’une partie folle. Une victoire de prestige, mais en plus avec la manière. Car si les Françaises n’étaient pas favorites, elles ont marqué les deux premiers buts de la partie en 69 secondes chrono dans le second acte grâce à un doublé express de Mathilde Bourdieu peu avant l’heure de jeu.…

FC pour SOFOOT.com