Ligue des champions et final 8 : tous les chemins mènent à Lisbonne

Comment boucler cette édition de Ligue des champions ? Voici le casse-tête auquel fait face l'UEFA depuis le début de la crise sanitaire. Mais d'après les informations du quotidien Bild, l'instance européenne a trouvé la formule : un final 8, sous forme de mini-tournoi de deux semaines, qui se déroulerait à Lisbonne au mois d'août. En attendant l'annonce officielle, qui devrait tomber à l'issue du comité exécutif le 17 juin, il est déjà l'heure de se projeter sur cette folie lisboète et ses possibles conséquences.

Le point Covid-19 au Portugal

Une Liga Nos à ronger

Lisbonne, le candidat idéal

Un bon point pour le Portugal : le pays n'a pas été aussi touché que son voisin espagnol par le coronavirus. Mieux, son bilan sanitaire est l'un des meilleurs en Europe, avec 1479 décès et un peu moins de 35 000 cas confirmés au 7 juin. Un petit miracle s'expliquant par une bonne gestion : le soir du premier décès, le 16 mars, le gouvernement prenait la décision de fermer ses frontières et de confiner sa population. Trois mois plus tard, le Portugal vient d'entamer la dernière phase de son déconfinement. Depuis le 18 mai, il est de nouveau possible de se rendre dans les bars et restaurants en respectant les distances de sécurité et les gestes barrières. Ce week-end, les plages ont officiellement fêté leur réouverture, alors que plus de 2000 personnes ont pu se rendre aux arènes de Lisbonne pour la première fois depuis la crise sanitaire pour assister aude l'humoriste Bruno Nogueira. Prochaine étape ? Le retour des touristes, même si plusieurs centaines de nouveaux cas ont été signalés dans les banlieues de la capitale portugaise ces derniers jours. Un terrain de jeu idéal pour boucler cette Ligue des champions ?D'après le quotidien, trois villes seraient candidates pour accueillir le très probable: Moscou, Francfort et donc Lisbonne. En plus d'afficher le meilleur bilan sanitaire, le Portugal pourrait Lire la suite de l'article sur SoFoot.com