Ligue des champions : du lourd pour le PSG, un calendrier abordable pour l'OL Lyonnes

Ligue des champions : du lourd pour le PSG, un calendrier abordable pour l'OL Lyonnes

Un tirage Ligue des champions peut en suivre un autre. Les trois clubs français engagés en C1 féminine savent désormais à quelle sauce ils vont être mangés. Et il y a une sauce un peu plus épicée que les autres : celle du PSG. Les Parisiennes, qui veulent et doivent faire mieux que la saison dernière, où elles avaient fini à une piteuse avant-dernière place sans une seule victoire, connaîtront des déplacements compliqués.

À l’extérieur, elles rencontreront Chelsea et le Real Madrid , deux quarts de finalistes de la dernière édition, et Manchester City , championne en titre de WSL. À domicile, ce ne sera pas beaucoup plus simple, avec les réceptions du Bayern Munich, de la Juventus et de Louvain .…

LP pour SOFOOT.com