Ligue des champions : Dortmund-PSG, à suivre en direct dès 21 heures !

Depuis le mois de décembre, la planète football n'attend que ça : le retour de la Ligue des champions sur les plus belles pelouses du continent. Et, ce mardi soir, les hommes de Thomas Tuchel lancent les hostilités de la campagne européenne en affrontant le Borussia Dortmund sur la pelouse du Signal Iduna Park, dans le cadre des huitièmes de finale aller de la Ligue des champions. Avec ce choc en perspective, la saison du Paris Saint-Germain retrouve (enfin) de sa saveur.Le traumatisme parisien des huitièmes de finaleSi les coéquipiers de Neymar Jr font logiquement figure de favoris pour ce choc de la C1, les Parisiens restent profondément marqués par deux précédents échecs en huitième de finale de la compétition (contre le Real Madrid en 2018 et Manchester United en 2019). Deux éliminations prématurées qui semblent hanter les joueurs de la capitale dès que retentit dans les arènes européennes l'hymne de la Ligue des champions. Dès lors, les doutes concernant la capacité du Paris SG, dominateur en Ligue 1, à enfin concrétiser ses ambitions sur la scène européenne ne cessent de ressurgir.Lire aussi Le tacle du lundi ? PSG : la huitième merveille du mondeMais le Paris Saint-Germain l'affirme : il n'a pas peur de son adversaire rhénanien. Interrogé au sortir du nul Amiens (4-4), le capitaine parisien Thiago Silva expliquait : « Non, cette équipe ne nous fait pas peur, mais on a beaucoup de respect pour elle. J'ai vu leur match...