Ligue des champions : direction les huitièmes pour le PSG !

Ils l'ont fait ! Auteurs d'un sans-faute depuis le début de la compétition ? 4 victoires en autant de matchs, contre le Real Madrid, Galatasaray et le FC Bruges à deux reprises, les Parisiens se qualifient pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Les hommes de Thomas Tuchel ont dominé le FC Bruges au Parc des princes mercredi soir et l'ont emporté grâce à une réalisation de Mauro Icardi (1-0, 22'). Avec douze points, dix buts marqués et zéro encaissé, Paris a survolé le groupe A et demeure la seule équipe à conserver ses cages inviolées. L'épopée européenne du club de la capitale se poursuivra donc au printemps prochain. Retour sur la rencontre et le but.LE RÉSUMÉ. Mauro Icardi encore décisifEn début de rencontre, c'est le Paris Saint-Germain qui se montre dominateur et Angel Di Maria est le premier à alerter le portier adverse sur coup-franc. Vigilant, Mignolet arrête la frappe de l'Argentin (5'). Premier avertissement? ! Mais le FC Bruges n'est pas venu au Parc des princes pour faire de la figuration et montre une réelle envie de jouer. Les Belges répondent au tir parisien par une tentative de Okereke (7'), qui voit sa tentative fuir le cadre. Le Nigérian retente sa chance de la tête (12'). Sans succès.Lire aussi Le tacle du lundi ? PSG : Navas, à la nasse !Mais contre le cours du jeu, le Paris Saint-Germain ouvre la marque dans ce match de poule face au FC Bruges. Sur un service de Colin Dagba côté droit,...