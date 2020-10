Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ligue des Champions : deuxième défaite pour le PSG Hand Reuters • 30/09/2020 à 20:47









Ligue des Champions : deuxième défaite pour le PSG Hand par Florian Burgaud (iDalgo) Rien ne va plus au PSG Handball. D'habitude très solides lors des phases de groupes de la Ligue des Champions, les joueurs de Raul Gonzalez débutent leur campagne 2020/2021 par deux défaites. Une semaine après avoir perdu d'un but à Coubertin face aux redoutables allemands de Flensburg, ils s'inclinent ce mercredi soir dans la salle des Biélorusses du Meshkov Brest (32-31). Menés de cinq unités à la pause (19-14), ils ont réussi à recoller mais n'ont jamais pris les devants de la rencontre avant de lâcher dans les dernières minutes. Les sept buts du géant letton Dainis Kristopans n'y ont rien changé. Les Parisiens retrouveront l'Europe le 15 octobre face aux Norvégiens d'Elvurum où ils retrouveront un certain Luc Abalo.

