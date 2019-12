Ligue des champions : des incidents entre joueurs et supporters de l'OL malgré la qualification

La belle soirée lyonnaise a très vite été ternie par des incidents. À l'issue de leur match nul contre Leipzig mardi soir (2-2), qui les a qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, plusieurs joueurs lyonnais, dont leur capitaine Memphis Depay, se sont écharpés avec certains de leurs supporters.Tout commence juste après le coup de sifflet final. Un fan ultra du virage nord du Parc OL descend sur la pelouse avec une banderole « Marcelo dégage », du nom du joueur brésilien avec qui les relations sont tendues depuis plusieurs semaines. Un âne figure juste au-dessus de l'inscription. Comme le rapporte RMC Sport, cette banderole avait déjà été utilisée, notamment le 5 novembre contre le Benfica Lisbonne. L'intrusion a rendu hors de lui le défenseur, qui s'est dirigé vers les tribunes et a été filmé en train de faire des bras d'honneur en direction de fans qui lui reproduisaient le même geste. Son coéquipier Memphis Depay a couru vers le supporter portant la banderole, pour tenter de la lui retirer, avant que des dizaines de stadiers et de membres du staff lyonnais interviennent pour calmer la situation.Aulas : « Ce n'est pas excusable »Interrogé quelques minutes plus tard au micro du diffuseur RMC Sport, Memphis, visiblement très affecté, s'est dit « furieux » et « en colère ». « Nous n'avons pas joué notre meilleur match, mais on s'est qualifié. [...] Vous savez à quel point c'est dur pour une équipe de jouer en sachant que l'un d'entre nous est en conflit avec les supporters », a-t-il enchaîné. "Je suis furieux. Il faut que je sois prudent, car ça me rappelle mon passé et je n'ai plus envie d'être cet homme-là. Je suis devenu plus calme, je n'ai pas de mots pour ça." Au bord des larmes, Memphis Depay a réagi aux incidents après #OLRBL au micro de RMC Sport pic.twitter.com/IGCaMqxmeR-- RMC Sport (@RMCsport) 10 décembre 2019Connu parfois pour ses excès de ...