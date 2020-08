Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ligue des Champions : Cluj, le Ludogorets Razgrad et le Maccabi Tel-Aviv passent Reuters • 19/08/2020 à 23:21









Ligue des Champions : Cluj, le Ludogorets Razgrad et le Maccabi Tel-Aviv passent par Florian Burgaud (iDalgo) Ce mercredi soir, au moment où le Bayern Munich se qualifiait pour la finale de la Ligue des Champions 2019/2020 en battant l'Olympique Lyonnais, le premier tour de qualification de l'édition 2020/2021 se déroulait un peu partout en Europe. Parmi les résultats marquants, retenons les qualifications logiques des Roumains de Cluj vainqueurs 2-0 face aux Maltais du Floriana FC, des Hongrois du Ludgorets Razgrad, dominateurs face aux Monténégrins de Podgorica, et des Israéliens du Maccabi Tel-Aviv, tombeurs des Lettons du Riga FC 2-0. Par ailleurs, les Chypriotes de l'Omonia Nicosie, les Norvégiens de Molde, les Lituaniens de FK Suduva Maijampole, les Albanais de Tirana, les Slovènes de Celje, les Hongrois de Ferencvaros, les Moldaves du Sheriff Tiraspol et les Bosiens de Sarajevo se qualifient pour le deuxième tour de qualification qui se déroulera, lui aussi sur un match sec, en milieu de semaine prochaine.

