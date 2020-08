Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ligue des Champions : ça passe pour City le l'OL Reuters • 07/08/2020 à 23:22









par Pierre Sarniguet (iDalgo) Les hommes de Pep Guardiola se sont imposés 2 buts à 1 face au Real Madrid. Déjà en ballottage favorable à la suite du match aller (1-2), les Citizens ont imposé leur force offensive pour rallier le '"final 8" qui se jouera la semaine prochaine à Lisbonne. Justement, ils y affronteront le club de Lyon qui malgré sa défaite à Turin 2 à 1 a réussi à se qualifier. Vainqueur à l'aller 1 but à 0, les Gones de Rudi Garcia réalisent un bel exploit en se hissant aussi loin dans la compétition. Le penalty de Depay à la 12ème minute leur permet de rêver d'une belle épopée européenne.

