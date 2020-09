Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ligue des Champions : Belgrade, Zagreb et les Young Boys éliminés Reuters • 16/09/2020 à 23:18









Ligue des Champions : Belgrade, Zagreb et les Young Boys éliminés par Florian Burgaud (iDalgo) Le troisième tour de qualification de la Ligue des Champions 2020/2021 continuait ce mercredi soir un peu partout en Europe. Comme la veille avec l'élimination du Benfica, plusieurs écuries habituées des phases de groupes de la C1 ont été sorties : l'Étoile Rouge Belgrade battue 1-1 (4-2 tab) par l'Omonia Nicosie d'Éric Bauthéac, le Dinamo Zagreb sorti 2-1 par les Hongrois de Ferencvaros et les Young Boys Berne écrasés 3-0 à Midtjylland. Par ailleurs, les Norvégiens de Molde, tombeurs du Qarabag Agdam aux penaltys, et le Maccabi Tel-Aviv, vainqueur 1-0 des Biélorusses de Brest, passent également en barrages.

