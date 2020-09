Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ligue de Diamant : record du monde pour Duplantis Reuters • 18/09/2020 à 00:25









Ligue de Diamant : record du monde pour Duplantis par Adonis Vesin (iDalgo) Armand Duplantis l'a fait ! Avec 6,15 m à Rome, le Suédois de vingt ans a arraché le record de Serguei Bubka en plein air (6,14 m en 1994) après avoir sauté 6 m 18 en indoor le 15 février dernier. Renaud Lavillenie a pris la quatrième place du concours avec 5,70 m. La Jamaïcaine Elaine Thompson a réalisé la meilleure performance mondiale de l'année sur 100 m (10''85). Le Norvégien Karsten Warholm a remporté la course sur 400 m haies en 47''07, cette fois à distance du record du monde (46''78 par Kevin Young en 1992). Le Français Ludvy Vaillant a terminé deuxième en 48''69. Sur le 110 m haies, Wilhem Belocian termine quatrième en 13''49. Cyréna Samba-Mayela a terminé septième du 100 m haies (13''29) après avoir heurté le premier obstacle.

