Ligue de Diamant : Armand Duplantis sur le toit de Lausanne

par Florian Burgaud (iDalgo) Cette année, coronavirus oblige, le célèbre meeting de Lausanne, l'Athletissima, était réduit à deux concours de saut à la perche disputés dans la ville suisse. Devant un public masqué venu en nombre encourager les meilleurs perchistes de la planète, le phénomène suédois Armand Duplantis a réalisé un concours de très haute volée. Opposé à ses meilleurs ennemis, et amis, Sam Kendricks et Renaud Lavillenie, il a franchi 6,07 mètres au premier essai. C'est tout simplement la meilleure performance mondiale de l'année, le record du meeting, de la Ligue de Diamant et de Suède en plein air. L'Américain, impeccable à 6,02 mètres, n'a pas réussi à suivre le rythme tandis que l'Auvergnat, pour son deuxième concours depuis sa blessure au pouce, s'est contenté de 5,72 mètres. Mondo Duplantis a ensuite demandé 6,15 mètres, hauteur qu'il n'a tenté qu'une seule fois, sans pouvoir engager à cause de la luminosité tombante. Malgré tout, il a encore une fois marquer les esprits. Par ailleurs, sa compatriote Angelica Bengtsson s'impose à 4,72 mètres (record de sa saison) chez les femmes devant Holly Bradshaw, Angelica Moser et Michaela Meijer (4,64 m). La Française Manon Lotout, 5e, s'est stoppée à 4,54 mètres.

