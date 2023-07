information fournie par So Foot • 28/07/2023 à 11:02

Ligue Conference : un golazo de Stambouli et une claque pour Bâle

Alors les petits Suisses ?

Parmi l’avalanche de matchs pour le deuxième tour de qualification en Ligue Europa Conference, pardon, Ligue Conference, le FC Bâle s’est vu infliger une surprenante défaite 3-1 à domicile par les Kazakhs du Tobol Kostanaï. Après avoir l’ouverture du score en première période, le FC Bâle s’est retrouvé orphelin de son buteur, Thierno Barry, qui a provoqué un penalty et été expulsé au retour des vestiaires. Tobol a vite retourné la situation à son avantage, d’autant que l’ex-défenseur de la Roma Riccardo Calafiori, a lui aussi écopé d’un carton rouge. Bâle a terminé la rencontre à 9 et Tobol n’a pas hésité pas à inscrire un troisième but pour sceller la rencontre.…

GD pour SOFOOT.com