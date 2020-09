Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ligue Butagaz Énergie : les favorites messines et brestoises débutent par une victoire Reuters • 10/09/2020 à 10:51









par Florian Burgaud (iDalgo) Six mois plus tard, le championnat de France de première division féminine de handball, la Ligue Butagaz Énergie, a repris. Dans un nouveau format, pour amortir le passage à 14 clubs, le titre se jouera, comme pour les hommes, à l'issue de la saison, sans play-offs. Malgré le manque de rythme, et à quelques jours de retrouver la Ligue des Champions, l'armada brestoise s'impose 32-18 dans la salle de Mérignac tandis que Metz, pillée à l'intersaison, domine Nice 37-22 dans ses Arènes. Par ailleurs, Paris 92 s'incline 22-21 à Bourg-de-Péage, Fleury gagne 29-22 contre Porte du Hainaut, Besançon écrase Toulon 31-19, Nantes dispose 30-27 de Plan de Cuques et Chambray et Dijon se séparent sur un nul 27-27.

