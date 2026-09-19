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Ligue 3 : Rouen s’envole, Concarneau fait tomber Caen
information fournie par So Foot 19/09/2026 à 16:53
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Ligue 3 : Rouen s’envole, Concarneau fait tomber Caen

Ligue 3 : Rouen s’envole, Concarneau fait tomber Caen

La Ligue 3 a un patron. Vainqueur sur la plus petite des marges d’Aubagne grâce à un but extrêmement précoce (1-0), Rouen prend ses aises en tête du classement de cette troisième division . Les Normands profitent de cette septième journée pour creuser l’écart sur Caen, sèchement battu à Concarneau (2-0) . L’occasion pour les Finistériens de s’inviter sur le podium, juste derrière La Roche-sur-Yon, nouveau dauphin après avoir fait tomber Valenciennes sur un but sensationnel de Matys Vrignon dans les ultimes secondes (3-2). Sensation du début de saison, le promu Thionville est quatrième après son nul à Fleury (1-1), histoire de redresser la tête après la déroute de la semaine passée à Rouen.

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