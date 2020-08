Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ligue 2 : Troyes s'impose face à un HAC réduit à 9 Reuters • 24/08/2020 à 22:51









Ligue 2 : Troyes s'impose face à un HAC réduit à 9 par Florian Burgaud (iDalgo) La première journée du Championnat de France de Ligue 2 BKT 2020/2021 prenait fin ce lundi soir du côté du stade de l'Aube de Troyes. Dans leur enceinte, et après un premier acte où elle a dominé aux points avec six frappes à une, l'ESTAC a réussi à briser le verrou havrais après la double expulsion ayant touchée l'équipe coachée par Paul Le Guen. Tout d'abord, à la 53e minute, Ertugrul Ersoy recevait un carton rouge puis c'était au tour de Jean-Pascal Fontaine (61e) de quitter prématurément la pelouse auboise. Finalement, par un doublé de Levi Lumeka (78e, 90e+1), Troyes s'imposait 2-0 et prenait place sur le podium de la toute nouvelle Ligue 2 BKT. La deuxième journée aura intégralement lieu samedi.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.