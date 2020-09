Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ligue 2 : Toulouse n'y arrive toujours pas Reuters • 14/09/2020 à 23:05









Ligue 2 : Toulouse n'y arrive toujours pas par Pierre Sarniguet (iDalgo) 320. Cela fait 320 jours que le TFC n'a plus gagné un match de football. Pour le compte de la troisième journée de Ligue 2, les hommes de Patrice Garande n'ont pas pu faire mieux que match nul 0/0 contre Sochaux. Dominateurs tout au long de la partie, les Violets n'ont jamais réussi à ouvrir le score la faute à une maladresse chronique qui les prive de succès depuis presque un an à présent. Avec ce point pris, Toulouse débloque tout de même son compteur après deux défaites lors des premières journées. De son côté, Sochaux confirme son bon début de championnat en restant invaincu.

