Ligue 2 : Paris leader devant Grenoble et Sochaux par Adonis Vesin (iDalgo) Le Paris FC continue sa course en tête. Les Franciliens ont disposé du Havre 3-0 (Abdi 33e, Lopez 56e, 77e) sur trois tirs cadrés pour empocher leur quatrième victoire en six rencontres. Grenoble compte le même nombre de succès après celui obtenu contre Valenciennes ce soir (2-0, Diallo 30e, Ravet 58e). Sochaux a arraché deux points à la 90e minute (3-2, Weissbeck 24e, 48e, Niane 90e contre Correa 8e et Danger 88e) pour culminer aussi à douze points, une longueur derrière le PFC. Le carton de la soirée est signé Auxerre, qui a aisément défait l'AC Ajaccio 5-1 (Le Bihan 7e 37e, Dugimont 23e 41e, Fortune 84e contre Elisor 30e). Châteauroux a disposé de Niort (2-0, Tormin 37e, Mulumba 87e) et Clermont de Rodez (3-0, Magnin 5e, Allevinah 44e, Bayo 90e+2). Dunkerque a triomphé de Guingamp (1-0, Romil 63e) et Caen d'Amiens (1-0, Gioacchini 42e). Nancy, à dix pendant une heure, a pris un point à Pau (1-1, csc Karamoko 40e, Barka 86e). Toulouse et Troyes n'ont pas su se départager (0-0).

