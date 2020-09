Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ligue 2 : Niort prend la tête, Pau coule Reuters • 19/09/2020 à 22:34









Ligue 2 : Niort prend la tête, Pau coule par Pierre Sarniguet (iDalgo) La quatrième journée de Ligue 2 débutait aujourd'hui. En déplacement au Havre, Niort a pris les commandes de ce championnat grâce à l'unique but de la partie inscrit par Olivier Kemen à la toute dernière minute. Ce succès permet aux Chamois Niortais de rester invaincus cette saison. Derrière, c'est Grenoble qui fait la bonne opération du soir grâce à cette victoire 2/0 à domicile contre l'AC Ajaccio. Dans le bas du tableau, le promu Palois n'avance pas. Sur leur pelouse, les jaunes de Didier Tholot ont concédé leur troisième défaite de la saison face à Guingamp (Gomis 55e). Du côté du Toulouse FC, l'incroyable série de matchs sans victoire se poursuit. Ce soir, le Tef a concédé le match nul 1/1 sur la pelouse du Clermont Foot grâce à une égalisation d'Antiste à la 88e. Dans les autres matchs, on peut noter le nul 2/2 entre Sochaux et Rodez, la victoire de Dunkerque 1/0 contre Valenciennes, le succès de Nancy 2/0 sur la pelouse du Paris FC et enfin le nul 0/0 entre Châteauroux et Amiens.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.