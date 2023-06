Ligue 2 : les enjeux d’une dernière journée torride

Le championnat de Ligue 2 ouvrira le rideau pour la dernière fois cette saison ce vendredi (20h45) et promet un spectacle digne de ce nom. Trois équipes peuvent monter, six descendre. Voici les principaux défis de cette soirée à l'ambiance suffocante.

Le Havre, Metz et Bordeaux : deux fauteuils pour trois

Avant cette dernière journée, la Ligue 2 n’a ni champion ni promu. Alors que Le Havre a marché seul en tête pendant toute la saison, ses deux dauphins ont retrouvé des couleurs pour revenir à trois points à une journée de la fin. Toujours positionné en favori, le HAC n’a besoin que d’un seul petit point pour remporter le championnat et assurer sa place dans l’élite. Mais rien n’est joué d’avance, puisque les Normands – qui n’ont pas gagné depuis trois matchs et ont subi un revers à la maison contre Valenciennes – reçoivent le Dijon de Dupraz, obligé de gagner pour se maintenir. En cas de défaite, Le Havre pourrait rester en Ligue 2 et laisser foncer les autres prétendants, s’ils vainquent leurs adversaires. En parlant d’ennemi, Bordeaux en affronte un coriace. Il reçoit Rodez, une des meilleures équipes à l’extérieur du championnat qui reste dans l’obligation de repartir avec trois points pour assurer son maintien. Défait la semaine dernière, le FCGB n’a plus les cartes en mains. Si les Girondins l’emportent, ils devront espérer un faux pas messin contre Bastia pour retrouver la Ligue 1. Jouer les Corses lors de la dernière journée à la maison sonne comme le meilleur des tirages, puisque les Bastiais n’ont plus rien à gagner, ni à perdre. Mais attention au faux pas pour les Lorrains qui auront la tâche dure face au quatrième du championnat, loin d’être résigné et investi pour mettre en œuvre son jeu en cette fin de saison accrocheuse. Dans la mesure où Le Havre est défait et que Metz et Bordeaux l’emportent, les trois équipes termineraient avec le même nombre de points (72) et la différence de buts fera le reste du boulot. Pour le moment, elle est favorable aux Grenats (+27), suivis du HAC (+26) et des Bordelais (+24), qui seront contraints de mettre une taule au Rodez Aveyron Football pour espérer rejoindre la première division. N’oublions pas enfin qu’il existe un scénario dans lequel le HAC accéderait à la Ligue 1 tout en tombant face à Dijon. Pour cela, il faudrait que Metz ou Bordeaux ne remporte pas leur match.

Par Arthur Charlier et Gnamé Diarra pour SOFOOT.com