Ligue 2 : Le promu Dunkerque surprend Toulouse. par Pierre Sarniguet (iDalgo) La saison de Ligue 2 débutait cet après-midi au Stadium de Toulouse. Pensionnaire de Ligue 1 la saison passée, le TFC s'est fait surprendre par Dunkerque pour la reprise du championnat. Après un été mouvementé (rachat du club, nouveau coach et président), le club de la ville rose n'a jamais réussi à déséquilibrer une équipe nordiste très prometteuse. Après avoir fait jeu égal durant la première période, Dunkerque a pris l'avantage à la 55e grâce à une belle tête décroisée de Bruneel. Par la suite, les attaquants toulousains n'ont jamais réussi à prendre le dessus sur la défense adverse. Au final, les hommes de Fabien Mercadal s'imposent 1 but à 0 contre une équipe toulousaine qui n'a plus gagné de match depuis le 30 octobre 2019.

