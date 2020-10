Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ligue 2 : le Paris FC toujours leader, Pau lanterne rouge Reuters • 17/10/2020 à 23:06









Ligue 2 : le Paris FC toujours leader, Pau lanterne rouge par Adonis Vesin (iDalgo) Paris lance sa série. Le PFC a décroché un deuxième succès consécutif contre Pau (1-0, Arab 78). Les Béarnais n'ont toujours pas remporté le moindre match en Ligue 2 cette saison. Niort talonne toujours les Franciliens grâce à sa victoire 3-0 contre Caen (Ba, Bourhane, Jacob). Sochaux et Troyes sont troisièmes ex aequo après le nul des Lionceaux à Valenciennes (0-0) et les trois points décrochés par l'ESTAC à Rodez (1-0, Touzghar). Toulouse a battu Ajaccio 1-0 (Spierings), Amiens a disposé de Grenoble (1-0, Odey) comme Nancy de Dunkerque (2-1, Haag et Bassi contre Diarra). Le Havre et Châteauroux ont fait match nul 1-1 (Thiare / Sunu).

