Ligue 2 : La saison en 8 questions

Gaetan WEISSBECK of Bordeaux during the friendly match between Girondins de Bordeaux and Pau FC on July 12, 2023 in La Teste-de-Buch, France. (Photo by Anthony Dibon/Icon Sport)

La saison 2023-24 de Ligue 2 s’ouvre ce samedi. Au menu : des cadors ambitieux, des buteurs qui vont affoler les compteurs, un repêché de dernière minute, quatre relégations… Et, logiquement, encore beaucoup de questions à se poser. Voici des tentatives de réponses.

Qu’est-ce qui peut empêcher Bordeaux de revenir en Ligue 1 ?

Sanctionné d’un point ferme de pénalité à la suite des incidents survenus contre Rodez, début juin, Bordeaux attaquera la saison à la dernière place. Mais les Girondins ne devraient pas s’y éterniser. À vrai dire, on les imagine plutôt squatter la tête du classement. De par ses moyens financiers élevés, sa préparation estivale beaucoup plus sereine que la précédente, la qualité de son groupe et un recrutement ambitieux, entre valeurs sûres du haut de tableau de Ligue 2 (Gaëtan Weissbeck, Jérémy Livolant) et pioches judicieuses à l’étranger (Zan Vipotnik, Pedro Diaz), le FCGB peut difficilement esquiver le statut de favori à la montée. Reste à l’assumer, en évitant de manquer de caractère et de perdre bêtement des points chez des mal-classés, ce qui lui a coûté cher en 2022-23 (défaites à Niort, Nîmes ou Annecy).

Par Raphaël Brosse pour SOFOOT.com