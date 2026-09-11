Ligue 2 : Dijon prend l’air, Montpellier et Reims se ressaisissent

Pour commencer cette superbe soirée de Ligue 2, voici un duel de bas de tableau qui a tenu toutes ses promesses entre Dijon et Laval. Les hôtes donnent le ton d’entrée de jeu en ouvrant le score en trois minutes puis en faisant rapidement le break avant que Laval ne réponde et rattrape le score. Punis sur peno, les Tangos laissent filer des unités pour le maintien (3-2) .

Montpellier et Reims assurent

Montpellier pouuuuuuuusse en première période sans succès. C’est Théo Sainte-Luce qui libère la Mosson, bien servi par Florian Tardieu. Les Héraultais prennent trois points précieux avec cette première victoire à domicile (1-0) .…

SW pour SOFOOT.com