Ligue 2 : ce qu'il faut savoir avant Paris FC - Rodez

Sevré de succès en championnat depuis le 22 novembre (2-0 face à Auxerre) soit 5 matchs (4 défaites de suite et un nul à Sochaux), le Paris FC doit concrétiser face à Rodez - où évoluent Loic Poujol et Amiran Sanaïa qui avaient participé à la montée en L2 en 2015, l'amélioration d'ensemble observée depuis l'arrivée de René Girard.Garder l'esprit Coupe. Après sa belle prestation samedi en Coupe de France contre Saint-Etienne (défaite 2-3), le Paris FC devra mettre la même intensité pour les matchs « plus ordinaires » de Ligue 2. Bien rempli contre les Verts en 16e de finale avec plus de 8 000 spectateurs, le stade Charléty devrait en accueillir quatre fois moins contre Rodez... « Ça va nous remettre dans la réalité des choses, estime René Girard. Quand on joue Saint-Etienne, c'est forcément plus facile en termes de motivation et dans l'approche, car on n'avait rien à perdre. Là, c'est différent car on a la pression de prendre les trois points. Il va falloir très vite se replonger dans l'état d'esprit L2 face à Rodez. On sait que ce ne sera pas facile mais ce groupe a prouvé à Sochaux et contre Saint-Etienne qu'il était capable de faire de bonnes choses. Il a beaucoup de qualités footballistiques et humaines. »Une période capitale. Après Rodez, le Paris FC va affronter Niort (18e) puis Chambly (13e), soit trois adversaires directs lors des quatre prochains matchs. Une série qui doit lui permettre de s'extraire de la zone rouge. « C'est une période importante, il faut s'y préparer, reconnaît René Girard. Même si parfois c'est aussi à double tranchant, on va jouer 4 de nos 5 prochains matchs à domicile (NDLR : le match retour contre Chambly se déroulera à Charléty). À nous d'en profiter. »Girard installe sa patte. Avec le retour de Demarconnay dans les buts, le principal changement instauré par René Girard est le passage au 4-3-3. Un nouveau système qui offre plus d'équilibre ...