Ligue 2 BKT : Toulouse tient le choc, Amiens s'incline par Samuel Messberg (iDalgo) Les deux clubs rétrogradés en Ligue 2 la saison dernière, Toulouse et Amiens, n'ont pas réussi à s'imposer dans cette 6ème journée du Championnat de France de deuxième division. Opposés à Troyes, les joueurs de Patrice Garande ont obtenu un point en tenant le 0-0 malgré un carton rouge. Diakité avait été exclu pour deux cartons jaunes à la 49ème minute. C'est d'ailleurs eux qui ont eu les meilleurs occasions dans ce match malgré une possession de balle troyenne. Les Toulousains prennent la douzième place tandis que l'ESTAC, qui pouvait accrocher la tête, est troisième. Les Amiénois, eux, n'ont pas réussi à se défaire de Caennais très en forme. Les joueurs de Pascal Dupraz prennent la première place grâce à cette victoire 1-0 après le but de son attaquant italien Gioacchini.

