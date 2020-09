Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ligue 2 BKT : Toulouse s'impose onze mois plus tard Reuters • 26/09/2020 à 17:19









Ligue 2 BKT : Toulouse s'impose onze mois plus tard par Florian Burgaud (iDalgo) La série est brisée. Depuis le 30 octobre 2019, les joueurs du Toulouse Football Club ne s'étaient plus imposés en compétition officielle. Une éternité longue de 23 rencontres. Dorénavant, de cette terrible série, les Occitans n'en entendront plus parler. En battant Auxerre 3-1 dans son Stadium vidé de ses spectateurs à cause des nouvelles restrictions sanitaires, les hommes de Patrice Garande soufflent un grand ouf de soulagement. Pourtant, les Violets menés au score à l'heure de jeu, n'ont pas eu la vie facile ce samedi après-midi. Mais, coup sur coup, Branco Van den Boomen, sur penalty, Daniel Moreira et Rhys Healey faisaient trembler les filets de Donovan Leon pour permettre au TFC de grimper à la douzième place.

