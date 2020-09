Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ligue 2 BKT : Niort se fait rattraper par le Paris FC, Grenoble battu à Guingamp, Amiens dans le dur Reuters • 26/09/2020 à 21:26









Ligue 2 BKT : Niort se fait rattraper par le Paris FC, Grenoble battu à Guingamp, Amiens dans le dur par Florian Burgaud (iDalgo) Le multiplex de la cinquième journée de Ligue 2 BKT accouche d'un resserrement général au classement. Avec le match nul 2-2 du leader Niortais, qui menait pourtant 2-0 au bout de 54 minutes, face au Paris FC, revenu dans les ultimes minutes, les occasions étaient effectivement nombreuses de se rapprocher de la tête. En s'imposant 1-0 à Nancy, Le Havre revient à deux unités du sommet tout comme Valenciennes tombeur de Caen sur le même score. Rodez, qui bat Dunkerque 2-1, se replace en milieu de classement à trois unités du leader. Grenoble, deuxième du classement avant ce match, a été battu 1-0 à Guingamp, nouveau dixième. Enfin, Chambly domine, à 10 contre 11, Châteauroux 2-1 alors que Ajaccio et Sochaux et Amiens, quinzième avec cinq points, et Pau se sont neutralisés. La cinquième journée de Ligue 2 BKT se terminera lundi soir par un alléchant Troyes/Clermont.

