Ligue 2 BKT : des buts à la pelle dans le multiplex par Florian Burgaud (iDalgo) Le multiplex de la dixième journée de Ligue 2 BKT a été surréaliste à plus d'un titre. Avec 31 buts inscrits en huit rencontres, il entre effectivement dans le panthéon. Surtout, Valenciennes s'est imposé sur le score incroyable de 5-4 au Stadium de Toulouse au terme d'un scénario hollywoodien et grâce à un quadruplé de Joffrey Cuffaut (33e, 63e, 77e, 85e). Les Niortais, eux, gagnent 4-3 à Sochaux tandis que Pau s'impose 3-0 sur la pelouse de la Berrichonne de Châteauroux. Par ailleurs, le Paris FC, meilleure équipe du Championnat de France de deuxième division, gagne par la plus petite des marges à Dunkerque pour prendre sept points d'avance sur Troyes, le deuxième tenu en échec 2-2 à domicile par Chambly, pourtant réduit à 10 avant l'heure de jeu. Enfin, Caen gagne 2-1 à D'Ornano contre Nancy et Ajaccio s'impose 1-0 à Rodez.

