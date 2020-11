Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ligue 2 BKT : Clermont et Le Havre ne se rapprochent pas du Paris FC Reuters • 07/11/2020 à 17:05









Ligue 2 BKT : Clermont et Le Havre ne se rapprochent pas du Paris FC par Florian Burgaud (iDalgo) Ce samedi après-midi, la dixième journée de Ligue 2 BKT s'ouvrait par deux rencontres programmées à 15 heures. Tout d'abord, Grenoble s'impose 2-1 sur la pelouse du stade des Alpes devant Le Havre sur des buts de Kevin Tapoko (40e) et de Willy Semedo (82e). Une victoire qui permet au club isérois de passer de la douzième à la cinquième place. L'autre match, Clermont/Guingamp, s'est terminé sur un score nul et vierge malgré une certaine domination des Auvergnats. Du coup, au classement, le Paris FC, leader avec 22 unités, ne voit pas revenir sur ses talons le Clermont Foot et Le Havre, bloqués à 16 points. À 19 heures, le multiplex mettre aux prises Caen et Nancy ainsi que Toulouse et Valenciennes dans deux duels qui sentiront bon les matches de Ligue 1 de la fin des années 2000.

